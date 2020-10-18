23-летний американский боксер Теофимо Лопес объединил титулы в легком весе (до 61,23 кг), победив единогласным решением судей 32-летнего украинца Василия Ломаченко в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.

Первая половина поединка прошла в невысоком темпе с преимуществом Лопеса, но начиная с восьмого раунда Ломаченко перехватил инициативу, стал активнее идти вперед и контратаковать. Украинец хорошо провел заключительные раунды, в которых соперник выглядел более уставшим.

Счет судейских записок - 116:112, 119:109, 117:111.

Ломаченко владел чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Лопес - поясом Международной боксерской федерации (IBF). После этой победы американец объединил все четыре пояса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Лопес одержал 16-ю победу на профессиональном ринге, из них 12 - нокаутом. В возрасте 23 года 85 дней он стал вторым в списке самых молодых боксеров в истории, завоевавших не менее трех титулов чемпиона мира, после американца Майка Тайсона (21 год 37 дней).

Ломаченко потерпел второе поражение в карьере при 14 победах (10 - нокаутом). Василий не сумел стать третьим боксером из стран бывшего СССР, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира, после Константина Цзю и украинца Александра Усика.

Изначально планировалось, что объединительный бой пройдет 30 мая, но поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас не могу подробно комментировать, но я определенно не согласен со счетом судейских записок. Я считаю, что победил в этом бою, но результат есть результат. Пока не буду спорить, мне нужно посмотреть запись боя", - отметил он.

Добавим, что в профессиональном боксе судейские решения не пересматривают, а контракт на этот поединок не предусматривал проведение реванша.