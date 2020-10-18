Поединок двоюродного брата обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова на турнире в Абу-Даби отменен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление команды спортсмена.

"Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что Умар Нурмагомедов не заразился коронавирусом, у него диагностирован стафилококк.

24 октября 24-летний Умар Нурмагомедов должен провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби, главным событием вечера станет поединок Хабиба против американца Джастина Гэтжи.

Новостями о состоянии брата Умара в Instagram поделился Хабиб Нурмагомедов.

"Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено" - написал боец.

В активе 24-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в ММА.