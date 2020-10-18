Pixabay.com Шестой тур чемпионата Испании по футболу ознаменовался первыми в сезоне поражениями фаворитов турнира - мадридского "Реала" и "Барселоны", которым вскоре предстоит сыграть между собой

Pixabay.com

Шестой тур чемпионата Испании по футболу ознаменовался первыми в сезоне поражениями фаворитов турнира - мадридского "Реала" и "Барселоны", которым вскоре предстоит сыграть между собой.

Каталонцы потерпели первое поражение при новом тренере Рональде Кумане, уступив на выезде "Хетафе" с минимальным счетом. Единственный мяч на 56-й минуте забил Хайме Мата. На старте сезона у "Барселоны" было две победы и одна ничья, что теперь позволяет команде рассчитывать лишь на девятое место в турнирной таблице.

"Реал" на своем поле уступил с тем же счетом "Кадису". Единственный мяч на 16-й минуте забил Энтони Лосано. Дебютанты высшего испанского дивизиона, вернувшиеся в Примеру спустя 14 лет, прервали длившуюся с марта 15-матчевую беспроигрышную серию "королевского клуба" - 13 побед и 2 ничьих.

Несмотря на первое поражение, команда Зинедина Зидана сохраняет лидерство в таблице.

В следующем туре 24 октября "Барселона" и "Реал" сыграют между собой на "Камп Ноу".