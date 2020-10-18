Златан Ибрагимович
 
Златан Ибрагимович
canno73 / DepositPhotos

"Милан" нанес поражение "Интеру" в миланском дерби в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча на стадионе "Сан-Сиро", который является домашним для обеих команд, завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

В составе "Милана" дубль за четыре минуты оформил неувядающий Златан Ибрагимович (13', 16'), который недавно излечился от коронавируса. У "Интера" отличился Ромелу Лукаку (28').

39-летний шведский форвард в двух матчах забил четыре мяча и делит лидерство в гонке бомбардиров текущего чемпионата еще с тремя игроками.

"Милан" сумел обыграть "Интер" в матче чемпионата Италии впервые с января 2016 года. С тех пор клуб пять раз потерпел поражение и три раза сыграл вничью. Команда набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице серии А.

Подопечные Антонио Конте с семью баллами располагаются на шестой строчке.