"Милан" нанес поражение "Интеру" в миланском дерби в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча на стадионе "Сан-Сиро", который является домашним для обеих команд, завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

В составе "Милана" дубль за четыре минуты оформил неувядающий Златан Ибрагимович (13', 16'), который недавно излечился от коронавируса. У "Интера" отличился Ромелу Лукаку (28').

39-летний шведский форвард в двух матчах забил четыре мяча и делит лидерство в гонке бомбардиров текущего чемпионата еще с тремя игроками.

Do you remember the last time we won our opening 4 matches? Find out in today's Stats ???? https://t.co/FjcmJn4n7B



Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo vinto le prime quattro in campionato? Scoprilo qui ???? https://t.co/81BkvvRZXG#InterMilan #SempreMilan pic.twitter.com/nbBGnmtOII— AC Milan (@acmilan) October 17, 2020

"Милан" сумел обыграть "Интер" в матче чемпионата Италии впервые с января 2016 года. С тех пор клуб пять раз потерпел поражение и три раза сыграл вничью. Команда набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице серии А.

Подопечные Антонио Конте с семью баллами располагаются на шестой строчке.