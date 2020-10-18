Футболисты волгоградского "Ротора" уступили "Тамбову" в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), продлив свою печальную безвыигрышную серию до 11 игр. Команда не одержала ни одной победы с начала сезона.

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Карапетян (57') и Герман Онугха (82'). Полузащитник "Ротора" Зурико Давиташвили не реализовал пенальти на 28-й минуте.

После 11 туров "Ротор" с тремя набранными очками располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. "Тамбов" (11 баллов) идет 12-м.

В другом матче дня тульский "Арсенал" на своем поле одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:0. Единственный и победный гол на 36-й минуте провел арендованный у московского "Спартака" Александр Ломовицкий.

"Урал" проиграл третий матч кряду и опустился на 13-ю строчку в РПЛ, "Арсенал" набрал 12 баллов и поднялся на 11-ю позицию.