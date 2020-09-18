Alexey Yushenkov / wikimedia.org Уровень нашего футбола - безобразие", - заявил Лев Лещенко, который призывает отказаться от легионеров-лодырей в отечественном футболе

Alexey Yushenkov / wikimedia.org

Футболисты московского "Динамо" уступили в Тбилиси местному "Локомотиву" со счетом 1:2 в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и выбыли из турнира.

Голы в составе хозяев поля мячи забили Ираклий Сихарулидзе (54') и Мамия Гавашелишвили (76'), у москвичей с пенальти отличился Николай Комличенко (90').

"Игра проходила с нашим преимуществом, - приводит слова главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова официальный сайт клуба. - "Локомотив" играл на своих сильных сторонах, компактно в обороне, быстро переходил из обороны в атаку. Соперник выжал максимум из того, что имел. Мы свои моменты не использовали. Вдобавок, безобразно сыграли в обороне в определенных эпизодах".

Очень эмоционально отреагировал на поражение народный артист РСФСР Лев Лещенко, который также является членом консультативного совета московского "Динамо".

"Кроме стыда ничего не чувствую. Это даже не позор - позорище. "Локомотив" Тбилиси - будто любительская команда: у них нет бюджета, ничего нет. Но даже на их фоне "Динамо" выглядело еще хуже, - сокрушается Лев Валерьянович, слова которого приводит Чемпионат. - Мы не готовы играть в Европе. Может, даже лучше, что вылетели. Так позориться… Они не понимают, что играют за великую команду. Надо подойти к каждому игроку и сказать: "Тебе вообще не стыдно? Как ты себя преподносишь?". У грузин две атаки - два гола. Великий Шунин, играющий за сборную, ошибся в первом голе: надо было либо не перехватывать, либо стоять в воротах.

Вы видели, что Н'Жье сегодня творил? Он ни разу не обработал мяч, все время отдавал. Зачем нужен такой игрок? А сколько денег было потрачено? Если сравнивать бюджет "Динамо" и грузинов… Какой смысл делать многомиллионные покупки? Избавьтесь от легионеров, играйте своими - хуже не будет.

У нас в чемпионате огромное количество иностранцев: они доминируют, зарабатывают деньги и отправляют домой на родину - увозят деньги из России. Надо ведь свое что-то развивать. Это вопрос краеугольный - надо решать на государственном уровне. Достиг ли наш футбол дна? Конечно. Уровень нашего футбола - безобразие".