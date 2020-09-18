Австрийский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Лукас Пестлбергер вынужден был сойти с "Тур де Франс" на 19-м этапе после того, как его ужалила пчела.

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"Пчела ужалила Лукаса в рот. Надеемся, с ним все будет в порядке. К сожалению, он вынужден покинуть гонку после этого инцидента", - сообщила команда в Twitter.

После инцидента гонщик был доставлен в больницу с анафилактической реакцией. "Но он уже чувствует себя лучше. Доктор нашей команды только что разговаривал с ним по телефону, мы можем подтвердить, что нет причин серьезно беспокоиться. Спасибо за поддержку", - заверили в команде.

???????? #TDF2020

A bee stung Lukas in the mouth. ????

hope he will be fine ???? pic.twitter.com/IqOsXxgMBf— BORA - hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020

"Тур де Франс" завершится 20 сентября. Bora-Hansgrohe борется за майку лучшего спринтера для своего лидера, словацкого велогонщика Петера Сагана.