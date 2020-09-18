Японская теннисистка Наоми Осака приняла решение в этом году отказаться от выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису, сославшись на свое здоровье.

"К сожалению, я не смогу выступить на Открытом чемпионате Франции по теннису в этом году. Мое подколенное сухожилие все еще болит. Мне не хватит времени на подготовку", - говорится в сообщении.

"Привет! В первую очередь большое спасибо всем за поддержку в последние три недели. Я бы никогда не смогла победить без вас. К сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Франции. Подколенное сухожилие по-прежнему не в лучшем состоянии, я бы хотела иметь время на то, чтобы вылечить его. А два турнира слишком близко друг к другу в календаре. Организаторам и игрокам я желаю всего лучшего. Скучаю, скоро увидимся! С любовью, Наоми", - написала Осака в Instagram.

Осака 13 сентября победила Викторию Азаренко из Белоруссии в решающем матче Открытого чемпионата США. Благодаря этому японская теннисистка поднялась с девятой на третью строчку в рейтинге WTA.

Roland Garros состоится с 27 сентября по 11 октября. Встречи квалификации турнира пройдут без зрителей. Матчи основной сетки смогут посещать не более 5 тысячи человек в день.