Волгоградский футбольный клуб "Ротор" не полетит на гостевой матч восьмого тура чемпионата России с "Ростовом" из-за ухода на карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в команде, сообщается на официальном сайте команды.

"Ротор" проведет ближайшее время на самоизоляции, - говорится в сообщении. - Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с "Ростовом", которая должна состояться 19 сентября на "Ростов-Арене". Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме, футболисты находятся у себя дома".

"Ротор" 12 сентября сообщил, что у семи футболистов клуба была обнаружена коронавирусная инфекция, после чего был отменен матч седьмого тура между "Ротором" и "Краснодаром". Позднее КДК РФС присудил "Ротору" техническое поражение в матче.

"Ростов" (11 очков) после семи туров идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, "Ротор" (2) пока располагается на последней позиции.