В Эдмонтоне хоккеисты "Тампы" одолели "Нью-Йорк Айлендерс" в полуфинальном противостоянии Кубка Стэнли. Шестая встреча команд завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (7') и Энтони Сирелли (74'), у "Айлендерс" отличился Девон Тэйвз (5').

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров провел на площадке почти полчаса, нанес три броска и сделал одну результативную передачу.

После этой встречи Кучеров вышел на первое место в списке бомбардировки плей-офф. В активе форварда 26 очков (6 шайб и 20 голевых передач). На втором месте располагается одноклубник Никиты канадец Брэйден Пойнт (25).

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев нанес два броска за матч и применил три силовых приема. Голкипер победителей Андрей Василевский совершил 26 сейвов, а вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 46 бросков.

Финал Кубка Стэнли между "Тампой" и "Далласом" состоится в Эдмонтоне, старт решающей серии запланирован на 22 сентября.