В Эдмонтоне хоккеисты "Тампы" одолели "Нью-Йорк Айлендерс" в полуфинальном противостоянии Кубка Стэнли. Шестая встреча команд завершилась в овертайме со счетом 2:1.
В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (7') и Энтони Сирелли (74'), у "Айлендерс" отличился Девон Тэйвз (5').
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров провел на площадке почти полчаса, нанес три броска и сделал одну результативную передачу.
После этой встречи Кучеров вышел на первое место в списке бомбардировки плей-офф. В активе форварда 26 очков (6 шайб и 20 голевых передач). На втором месте располагается одноклубник Никиты канадец Брэйден Пойнт (25).
Final ???? from tonight's Game 6 WIN!!#TBLvsNYI | #GoBolts pic.twitter.com/6lCHzdQD25— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 18, 2020
Защитник "Тампы" Михаил Сергачев нанес два броска за матч и применил три силовых приема. Голкипер победителей Андрей Василевский совершил 26 сейвов, а вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 46 бросков.
Финал Кубка Стэнли между "Тампой" и "Далласом" состоится в Эдмонтоне, старт решающей серии запланирован на 22 сентября.