Siempreverde / DepositPhotos
 
 
 

Siempreverde / DepositPhotos

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник одобрил изменение формата Лиги чемпионов, согласно которому с 2024 года в главном еврокубке будут полностью упразднены группы. Вместо группового этапа будет проводиться чемпионат.

Распределению участников по корзинам и квартетам предпочли швейцарскую систему.

Футбольные чиновники проголосовали за увеличение числа участников самого престижного клубного турнира Европы с 32 до 36 и игру по кругу без разделения на группы. По новой схеме каждая команда гарантированно проведет по десять матчей вместо шести (пять дома и пять на выезде), что позволит повысить минимальный доход.

Первые восемь клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

Общее количество игр в турнире увеличится со 125 до 225. УЕФА надеется, что новый формат, который гарантирует клубам больше игр и больше доходов, предотвратит угрозу раскола из-за планов создания европейской Суперлиги.

Отметим, что менее чем за сутки до исполкома УЕФА 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании континентальной Суперлиги, что грозит внести раскол в проведение еврокубков.