Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник одобрил изменение формата Лиги чемпионов, согласно которому с 2024 года в главном еврокубке будут полностью упразднены группы. Вместо группового этапа будет проводиться чемпионат.
Распределению участников по корзинам и квартетам предпочли швейцарскую систему.
Футбольные чиновники проголосовали за увеличение числа участников самого престижного клубного турнира Европы с 32 до 36 и игру по кругу без разделения на группы. По новой схеме каждая команда гарантированно проведет по десять матчей вместо шести (пять дома и пять на выезде), что позволит повысить минимальный доход.
Первые восемь клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.
Общее количество игр в турнире увеличится со 125 до 225. УЕФА надеется, что новый формат, который гарантирует клубам больше игр и больше доходов, предотвратит угрозу раскола из-за планов создания европейской Суперлиги.
☑️ The #UEFAExCo has approved a new format for club competitions as of the 2024/25 season.— UEFA (@UEFA) April 19, 2021
⚽ The reforms come after an extensive consultation across the football family. The changes made are designed to secure the positive future of European football at every level.#UCL #UEL
Отметим, что менее чем за сутки до исполкома УЕФА 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании континентальной Суперлиги, что грозит внести раскол в проведение еврокубков.