Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник одобрил изменение формата Лиги чемпионов, согласно которому с 2024 года в главном еврокубке будут полностью упразднены группы. Вместо группового этапа будет проводиться чемпионат.

Распределению участников по корзинам и квартетам предпочли швейцарскую систему.

Футбольные чиновники проголосовали за увеличение числа участников самого престижного клубного турнира Европы с 32 до 36 и игру по кругу без разделения на группы. По новой схеме каждая команда гарантированно проведет по десять матчей вместо шести (пять дома и пять на выезде), что позволит повысить минимальный доход.

Первые восемь клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

Общее количество игр в турнире увеличится со 125 до 225. УЕФА надеется, что новый формат, который гарантирует клубам больше игр и больше доходов, предотвратит угрозу раскола из-за планов создания европейской Суперлиги .

☑️ The #UEFAExCo has approved a new format for club competitions as of the 2024/25 season.



⚽ The reforms come after an extensive consultation across the football family. The changes made are designed to secure the positive future of European football at every level.#UCL #UEL — UEFA (@UEFA) April 19, 2021