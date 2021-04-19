Сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму, присудили победу техническим нокаутом на международном турнире по боксу после того, как соперник начал его бить

Глава и Правительство Чеченской Республики

Сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму, присудили победу техническим нокаутом на международном турнире по боксу после того, как соперник начал его бить.

Поединок состоялся в Грозном в рамках международного турнира по боксу "Время Легенд 6: Специальная операция". Со зрительской трибуны за поединком сына наблюдал лично Рамзан Кадыров.

В соперники Адаму достался юный боксер из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров, который был также настроен на победу.

Во втором раунде боксеры устроили размен ударами, после чего судья неожиданно остановил поединок и начал десятисекундный отсчет нокдауна крепко стоявшему на ногах Биттирову, который от недоумения лишь разводил руками.

Секунданты Аслана быстро выбросили на ринг полотенце, дабы не нажить проблем, признавая таким образом его поражение.

"Довольно непонятно, если честно", - произнес в эфире комментатор телеканала "Матч! Боец", который транслировал поединок.

Рефери зафиксировал победу Кадырова-младшего и вручил тому чемпионский пояс. После того боя чеченские СМИ написали, что Адам не оставил своему противнику ни единого шанса.