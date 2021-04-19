Московский "Спартак" на своем поле проиграл "Уфе" в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и опустился на третье место в турнирной таблице

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Московский "Спартак" на своем поле проиграл "Уфе" в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и опустился на третье место в турнирной таблице. Красно-белые упустили возможность приблизиться к лидирующему "Зениту", потерявшему в субботу очки в Краснодаре.

"Спартак" проводил домашний матч 99-й день рождения клуба. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых отличились Владислав Камилов (45', 87') и Филип Мрзляк (48'). На 80-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Самюэль Жиго, который теперь пропустит дерби с ЦСКА 25 апреля.

"Хотел бы извиниться перед всеми болельщиками "Спартака", - заявил главный тренер москвичей немец Доменико Тедеско. - Мы играли как дети, не было эмоций, не было сил, ничего. Много говорили с игроками, были теоретические занятия, говорили, что матч - как финал. А потом вышли и сыграли так".

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов, работавший на этой же должности в спартаковском клубе до декабря прошлого года, посвятил победу своему сыну, умершему семь лет назад.

Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после 26 туров ????



Развязка близко ???? pic.twitter.com/8vtrQ77XSN — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 18, 2021

В турнирной таблице "Спартак" теперь занимает третье место, набрав 47 очков и на два очка отставая от идущего вторым московского "Локомотива". "Уфа" набрала 20 очков и поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место.