Двенадцать европейских топ-клубов, не пожелавших делиться доходами с более бедными командами и Европейским футбольным союзом (УЕФА), объявили о создании футбольной Суперлиги.

"Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира - Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели. Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки", - говорится в пресс-релизе.

В число клубов-основателей элитного турнира вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", а также итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

УЕФА заявил, что клубы, заявившиеся в новый турнир, будут исключены из состава участников национальных турниров, а также международных соревнований под эгидой европейского союза, то есть игроки не смогут играть за сборные и в еврокубках.

"Клубы-основатели в будущем ждут возможности обсудить с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом", - также сказано в пресс-релизе основателей Суперлиги.

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

По плану создателей, в дальнейшем в Суперлиге должны будут играть 20 клубов, разбитых на две группы. Каждый сыграет с каждым в два круга, то есть гарантированно проведет по 18 матчей. В четвертьфиналы выйдут по три лучшие команды, а четвертая и пятая сыграют два матча за плей-офф. Начать сезон планируют в августе.

Главой турнира объявлен президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед").

Клубы-основатели получат около 3,5 млрд евро для поддержки их инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и составят более 10 млрд евро. Генеральным спонсором турнира выступит банк-гигант JP Morgan.