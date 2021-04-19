Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов скончался на 98-м году жизни

Пресс-служба президента России

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов скончался на 98-м году жизни.

"Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея", - говорится в сообщении Федерации хоккея России.

В 1954 году Шувалов принял участие в первом для сборной СССР чемпионате мира по хоккею и стал победителем турнира. В 1956 году с олимпийской командой он первенствовал на зимних Играх в Кортина-Д'Ампеццо.

В 90-е годы ветеран вынужден был продать свою золотую олимпийскую медаль, но в 2014-м памятную награду выкупили у коллекционера из США и торжественно вручили Шувалову в Кремле.

⭐ Ушёл из жизни Виктор Григорьевич Шувалов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира: https://t.co/m8td5H5RtY



Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея.#россиявмоемсердце pic.twitter.com/x255TeUhwc — Хоккей России (@russiahockey) April 19, 2021

Шувалов является двукратным чемпионом мира (1954, 1956), трехкратным чемпионом Европы (1954, 1955, 1956), а также пятикратным чемпионом СССР (1951, 1952, 1953, 1955, 1956).

На клубном уровне он защищал цвета челябинской команды "Дзержинец", московского ВВС, ЦДСА и калининского СКВО. После окончания игровой карьеры работал тренером.