Футбольный арбитр Вилков пожизненно отстранен от судейства из-за утраты доверия

Кирилл Венедиктов / wikipedia.org

Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Об этом в понедельник объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Вилков обслуживал матч 26-го тура Премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1), по итогам которого к нему были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.

"Могу подтвердить. Решение с формулировкой "утрата доверия". Получается, что он отстранен навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока я возглавляю судейский комитет", - цитирует Хачатурянца ТАСС.

41-летний Вилков обслуживал игры чемпионата России в качестве главного арбитра с 2010 года и с тех пор отсудил 175 матчей в высшем дивизионе первенства страны.

Осенью 2019 года его наказывали за ошибки в матчах "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0), где он не показал прямую красную карточку форварду "Зенита" Сердару Азмуну и не назначил пенальти в ворота "Уфы". В прошлом году его уже отстраняли на девять матчей с той же формулировкой "утрата доверия" после игры между "Краснодаром" и "Рубином" (3:1), когда казанцы опротестовали его решения. Судья находился на испытательном сроке.