Футбольный арбитр Вилков пожизненно отстранен от судейства из-за утраты доверия

Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Об этом в понедельник объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Вилков обслуживал матч 26-го тура Премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1), по итогам которого к нему были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.
"Могу подтвердить. Решение с формулировкой "утрата доверия". Получается, что он отстранен навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока я возглавляю судейский комитет", - цитирует Хачатурянца ТАСС.
41-летний Вилков обслуживал игры чемпионата России в качестве главного арбитра с 2010 года и с тех пор отсудил 175 матчей в высшем дивизионе первенства страны.
Осенью 2019 года его наказывали за ошибки в матчах "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0), где он не показал прямую красную карточку форварду "Зенита" Сердару Азмуну и не назначил пенальти в ворота "Уфы". В прошлом году его уже отстраняли на девять матчей с той же формулировкой "утрата доверия" после игры между "Краснодаром" и "Рубином" (3:1), когда казанцы опротестовали его решения. Судья находился на испытательном сроке.
"Очень надеюсь, что это будет сигналом для всех остальных арбитров. Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры", - добавил глава судейского комитета в интервью РИА "Новости".