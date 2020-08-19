vikiML / commons.wikimedia.org Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" объявил о вспышке коронавирусной инфекции в команде. Как сообщил ТАСС исполнительный директор клуба Александр Филиппенко, заболевание пока выявлено у двух игроков

vikiML / commons.wikimedia.org

Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" объявил о вспышке коронавирусной инфекции в команде. Как сообщил ТАСС исполнительный директор клуба Александр Филиппенко, заболевание пока выявлено у двух игроков.

"Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно", - сказал Филиппенко.

Накануне об 11 положительных результатах тестов на COVID-19 объявила пресс-служба новосибирской "Сибири", которая вместе с "Амуром", магнитогорским "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом" участвовала в предсезонном турнире Мемориал Ромазан с 10 по 14 августа в Магнитогорске.

"Автомобилист" в среду отменил контрольный матч с челябинским "Трактором", которая должна была пройти 20 августа в Екатеринбурге. Причиной отмены встречи названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе.

Ранее массовые случаи заражения COVID-19 также фиксировались в московских ЦСКА и "Спартаке", фарм-клубе столичного "Динамо", в омском "Авангарде", череповецкой "Северстали", а также в ХК "Сочи". По состоянию на 6 августа было известно о 53 случаях заражения коронавирусом среди игроков КХЛ.