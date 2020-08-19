ВСЕ ФОТО Ряд белорусских спортсменов и работников спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, в котором пригрозили отказаться от выступлений за национальную сборную, если не будет выполнен ряд их требований

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Письмо подписали 110 человек, среди которых серебряный призер Олимпиады легкоатлет Андрей Кравченко

Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia) Гимнастка Наталия Лещик, которая выигрывала серебро на Играх 2012 года, чемпион мира по самбо Дмитрий Базылев, чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман и многие другие

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Ряд белорусских спортсменов и работников спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, в котором пригрозили отказаться от выступлений за национальную сборную, если не будет выполнен ряд их требований.

Согласно тексту письма, опубликованному на сайте "Прессбол", спортсмены категорически осуждают многочисленные факты фальсификации результатов и давления на избирательные комиссии в ходе прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Руководствуясь законодательством и действующей Конституцией, подписавшиеся требуют признать президентские выборы недействительными провести повторные выборы в соответствии со всеми международными стандартами, освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций, реабилитировать всех политических заключенных, а также наказать сотрудников правоохранительных органов, виновных в избиении и издевательствах над людьми.

"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты", - указано в письме.

Письмо подписали 110 человек, среди которых серебряный призер Олимпиады легкоатлет Андрей Кравченко, гимнастка Наталия Лещик, которая выигрывала серебро на Играх 2012 года, чемпион мира по самбо Дмитрий Базылев, чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман и многие другие.

Ранее четыре белорусских волейболиста - Артур Удрис, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антонович - отказались от выступлений за сборную, пока у власти находится президент Александр Лукашенко. Письмо со списком требований спортсмены направили в национальную федерацию волейбола.

Несколько волейболистов не будут выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Лукашенко



такие дела: https://t.co/Gr5QZUk1bj pic.twitter.com/Yv5WYV4LHB— Прессбол (@pressballby) August 17, 2020

Волейболисты требуют отставки Александра Лукашенко, люстрации всех ветвей власти, роспуска ОМОН и освобождения политических заключенных.