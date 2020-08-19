Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Ирине Шихман на YouTube порассуждал о проблеме повального приема допинга в России.

По его данным, проблема была очень серьезной. Доходило до того, что атлеты были уверены, что именно различные препараты помогут им достичь реального успеха.

"Мы в свое время серьезно погрязли в этом. Серьезно. Много побед в биатлоне, в лыжах на эритропоэтине. Это правда. Возможно, мы не осознавали всей опасности. Эта зараза проникла очень глубоко. Я видел, как некоторые люди переставали работать, потому что можно было использовать чудодейственный препарат. Это чудовищно" - рассказал Губерниев.

Он также подчеркнул, что сегодня эти проблемы позади и в стране нет серьезных проблем с допингом практически во всех видах спорта.

"Мы жрали допинг, мы его жрали, правда, проблемы были. Но мы эти проблемы осознали и постарались захлопнуть эту крышку. Остались лишь единичные случаи", - заявил комментатор.

Комментатор не обошел вниманием и решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от крупных международных соревнований во всех видах спорта. Эти санкции пока не вступили в силу, так как были обжалованы российской стороной в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Тем временем отечественные легкоатлеты последние пять лет вынуждены выступать на турнирах в нейтральном статусе. Однако недавно дальнейшая выдача нейтральных лицензий была приостановлена до выплаты многомиллионного штрафа Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

"Много политики, безусловно. То, что сейчас происходит в легкой атлетике, видимо, с нашей помощью хотят закрыть финансовые дыры. У World Athletics большие долги, давайте возьмем деньги у русских. Это странно", - резюмировал Губерниев.