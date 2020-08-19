Екатеринбургский "Урал" в среду поделил очки с московским "Локомотивом" в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Екатеринбург Арена" завершилась со счетом 1:1.

На гол хозяев в исполнении полузащитника Андрея Егорычева (74') гости за три минуты до окончания основного времени ответили точным ударом форварда Федора Смолова.

На текущий момент московская команда под управлением Марко Николича лидирует в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. Коллектив Юрия Матвеева с 2 очками располагается на 11-й строчке.

В другом матче дня московский "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2'), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18'). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти.

"Спартак" еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ - две ничьи, одна победа. В турнирной таблице клуб занимает шестое место, набрав пять очков. "Уфа" идет на девятой строчке, имея в активе четыре балла.