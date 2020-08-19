zloyel / DepositPhotos Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" крупно переиграли немецкий "Лейпциг" в полуфинальном матче Лиги чемпионов и впервые в истории вышли в финал главного еврокубка

zloyel / DepositPhotos

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" крупно переиграли немецкий "Лейпциг" в полуфинальном матче Лиги чемпионов и впервые в истории вышли в финал главного еврокубка.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан, у которых отличились Маркиньос (13'), Анхель Ди Мария (42') и Хуан Бернат (56'). Лучшим игроком матча стал Ди Мария, добавивший к голу две результативные передачи.

"ПСЖ" впервые в своей истории вышел в финал этого турнира, где 23 августа в столице Португалии сыграет с победителем пары "Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия).

Ранее парижане лишь однажды проходили в еврокубках так далеко - в 1996 году они обыграли австрийский "Рапид" в финале Кубка обладателей кубков.

"ПСЖ" стал пятым французским клубом, который пробился в финал Лиги чемпионов (до 1992 года - Кубок европейских чемпионов) после "Реймса" (1956, 1959), "Сент-Этьена" (1976), "Марселя" (1991, 1993) и "Монако" (2004). А побеждал в главном еврокубке только "Марсель" (1993).

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.