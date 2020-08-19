vivairina / DepositPhotos Накануне матчами в Сочи, Саранске и Краснодаре стартовал третий тур Российской Премьер-лиги (РПЛ). На сочинской арене "Фишт" было забито пять мячей и волевую победу со счетом 3:2 в итоге отпраздновали хозяева поля

vivairina / DepositPhotos

Накануне матчами в Сочи, Саранске и Краснодаре стартовал третий тур Российской Премьер-лиги (РПЛ). На сочинской арене "Фишт" было забито пять мячей и волевую победу со счетом 3:2 в итоге отпраздновали хозяева поля.

Казанцы вели к 85-й минуте, но дружина Владимира Федотова нашла в себе силы перевернуть ход матча. У "Сочи" отличились Миха Мевля (44'), Кристиан Нобоа (85') и в добавленное время Иван Миладинович (90'+1), голы "Рубина" провели Иван Игнатьев (68') с пенальти и Денис Макаров (76').

Сочинцы после двух ничьих одержали первую победу в сезоне, заработав пять очков в трех турах и поднявшись на пятое место. Казанцы остались в хвосте таблицы с одним набранным баллом.

Футболисты "Краснодара" дома со счетом 2:0 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" благодаря голам Сергея Петрова (35') и Маркуса Берга (66'). Победители набрали 6 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. "Арсенал" (1 очко) идет 14-м.

???? Виктор Классон впервые вышел на поле в матче #ТинькоффРПЛ с 26 мая 2019 года!



С возвращением, Виктор!#ТинькоффРПЛ #КраснодарАрсенал pic.twitter.com/ZwP0jKk5ps— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 18, 2020

"Тамбов" на своем поле со счетом 1:0 нанес поражение подмосковной команде "Химки". Победный гол на 14-й минуте провел Валерий Чуперка. Более половины игры хозяева провели в меньшинстве: на 40-й минуте красную карточку получил Алексей Грицаенко.

Для "Тамбова" эта победа оказалась первой после двух поражений. Она вывела команду на девятое место в турнирной таблице. "Химки" с двумя поражениями и одной ничьей идут последними.