Баскетболисты ЦСКА на московском паркете счетом 83:65 победили петербургский "Зенит" в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 20 очков.

"Мы внимательно относились к тому, что делаем, друг к другу, - сказал после матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, слова которого приводит официальный сайт столичного клуба. - Сейчас мы находимся в своеобразном круге доверия, мы доверяем товарищам по команде, и это приносит отличный результат. При этом у нас не было сегодня важных игроков, и остальные проделали дополнительный объем работы, помогли команде. Нам предстоит долгий сезон, и к каждой игре мы относимся по-особенному".

Армейцы поднялись на первую строчку таблицы Евролиги (12 побед в 15-ти матчах), потеснив "Барселону", которая в этом туре уступила дома "Маккаби" - 67:68. "Зенит" идет седьмым, а замыкают турнирную таблицу подмосковные "Химки", проигравшие в субботу в гостях французскому "Вийёрбану" - 84:90.