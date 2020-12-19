vlerijse / DepositPhotos В австрийском Хохфильцене норвежский биатлонист Стурла Легрей победил в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 14,9 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах

vlerijse / DepositPhotos

В австрийском Хохфильцене норвежский биатлонист Стурла Легрей победил в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 14,9 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен (+8,5; 0 промахов), третьим - норвежец Йоханнес Бё (+8,9; 3). Стурла выиграл уже третью гонку этапа соревнования в нынешнем сезоне.

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Ранее Легрей выходил триумфатором в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе в финском Контиолахти, а также в спринте на нынешнем этапе в Хохфильцене.

Лучший из россиян Матвей Елисеев занял 18-е место (+1.50,9; 0), Александр Логинов - 22-е (+2.05,5; 3), Евгений Гараничев - 25-е (+2.13,0; 3), Эдуард Латыпов - 29-е (+2.31,7; 2) и Антон Бабиков - 37-е (+3.10,2; 2).

Sturla Holm Laegreid doubles up and wins the first World Cup pursuit of his career! ????????



????Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon ????????

????@EmilienJck @FedFranceSki ????????

????Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon ????????



You can rewatch the entire competition https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/X0cudlXfRC— IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2020

Этап Кубка мира в Хохфильцене продолжится в субботу женской гонкой преследования (начало - 17:00 мск).