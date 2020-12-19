Футболисты "Ливерпуля" в гостях со счетом 7:0 разгромили "Кристал Пэлас" в матче 14-го тура чемпионата Англии. Забитыми мячами отметились Такуми Минамино (3'), Садио Мане (35'), Роберто Фирмино (44', 68'), Джордан Хендерсон (52') и Мохаммед Салах (81', 84'), вышедший на замену в середине второго тайма.

"Тяжелый матч. В первом тайме "Кристал Пэлас" организовал много опасных атак, после которых нам повезло оставить ворота на замке, - приводит слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа ВВС. - Окончание первой половины встречи было замечательным. При счете 3:0 матч не закончился и могло произойти все что угодно, но в итоге мы контролировали игру и забили еще несколько прекрасных мячей".

"Кристал Пэлас" впервые в своей истории пропустил семь мячей в домашнем матче. "Ливерпуль" (31 очко) не проигрывает в чемпионате страны десятый матч подряд и клуб лидирует в турнирной таблице.