Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. На арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде он выиграл у поляка Камиля Шереметы техническим нокаутом в седьмом раунде. Геннадий четыре раза отправлял соперника в нокдаун, после чего судья остановил поединок.

Казахстанец провел третий поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В сентябре 2018 года казахстанец уступил Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версиям WBA и WBC.

В июне прошлого года Головкин в рейтинговом бою победил канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде, а в октябре 2019 года - украинца Сергея Деревянченко и завоевал вакантный пояс IBF.

В послужном списке 38-летнего казахстанца теперь 41 победа (36 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Ожидается, что Головкин проведет третий поединок против Альвареса, который 19 декабря встретится с британцем Каллумом Смитом.

Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью, второй - победой мексиканца решением судей.

Отметим, что Головкин одержал 41-ю победу в 43 боях, установив при этом рекорд - это 21-я защита титула, на одну больше, чем у известного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета потерпел первое поражение в 22 поединках.