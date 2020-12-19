Фото: EHF EURO / twitter.com Российские гандболистки обыграли команду Нидерландов со счетом 33:27 в матче за пятое место чемпионата Европы, который завершается в Дании

Фото: EHF EURO / twitter.com

Российские гандболистки обыграли команду Нидерландов со счетом 33:27 в матче за пятое место чемпионата Европы, который завершается в Дании.

Ранее наши гандболистки набрали 7 очков в основном раунде турнира и заняли третье место в группе, что не позволило команде пробиться в полуфинал. В решающем матче россиянки уступили хозяйкам турнира (23:30).

По итогам матча пост главного тренера покинул испанец Амброс Мартин, а в игре с нидерландками исполняющим обязанности наставника команды был тренер Алексей Алексеев.

Всего российские гандболистки по два раза выигрывали серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали европейского первенства.

В пятницу состоялись полуфинальные встречи. В первом полуфинале встретятся сборные Франция уверенно переиграла Хорватию, а во втором Норвегия оказалась сильнее Дании - 27:24.

Отметим, что все полуфиналисты гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года, а россиянкам для квалификации на турнир будет необходимо попасть в десятку лучших сборных по итогам европейского отбора, который пройдет в марте.