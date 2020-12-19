Российская прыгунья в длину Дарья Клишина приняла участие в музыкальном проекте. В результате сотрудничества была выпущена песня "Дубай" и клип на нее. Вокальную партию в треке исполнила 29-летняя Дарья, которая также стала главным действующим лицом клипа.

"Мое первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми этими теплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной", - написала Клишина в Instagram.

- Клишина призналась, что у нее не возникало желания вернуться из США в Россию



29-летняя Клишина - серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призер чемпионата Европы 2014 года.

Дарья - обладательница юниорского рекорда России с результатом 7,05 м. Это третий результат среди юниоров за всю историю прыжков в длину, уступающий лишь достижению легендарной немки Хайке Дрекслер, прыгнувшей в 1983 году на 7,14 м и 7,08 м.