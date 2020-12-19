zhukovsky / DepositPhotos Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков (NHLPA) достигли предварительной договоренности, согласно которой новый сезон стартует 13 января, сообщает официальный сайт НХЛ

zhukovsky / DepositPhotos

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков (NHLPA) достигли предварительной договоренности, согласно которой новый сезон стартует 13 января, сообщает официальный сайт НХЛ.

Каждый клуб проведет по 56 матчей регулярного чемпионата. Все игры будут проходить внутри перестроенных дивизионов, включая канадский.

Для окончательной договоренности соглашение, подтвержденное заместителем комиссара НХЛ Биллом Дэйли, должно состояться голосование совета управляющих лиги и представителей Ассоциации игроков.

The NHL and NHL Players' Association have reached a tentative agreement to play a 56-game regular season starting Jan. 13, 2021.https://t.co/ZSodrZHs65— NHL.com (@NHLdotcom) December 19, 2020

Ожидается, что тренировочные лагеря клубов откроются 3 января, а составы команд на регулярный чемпионат будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере 81,5 млн долларов. От четырех до шести хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.