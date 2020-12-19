Фото: Федерация Хоккея России На московском льду сборная России со счетом 4:1 победила команду Чехии в матче второго тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала

Фото: Федерация Хоккея России

На московском льду сборная России со счетом 4:1 победила команду Чехии в матче второго тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала.

Заброшенными шайбами в составе коллектива Валерия Брагина отметились Антон Бурдасов (7'), Андрей Кузьменко (10') и Максим Мамин (41', 58'), у гостей точный бросок нанес Лукаш Седлак (16').

Ранее в субботу сборная Швеции обыграла команду Финляндии (4:1). Россияне единолично возглавили турнирную таблицу с 5 очками в активе. Далее располагаются сборные Швеции (4), Финляндии (3) и Чехии (0).

В последнем туре россияне сыграют с командой Финляндии, шведы - со сборной Чехии, оба матча пройдут 20 декабря.