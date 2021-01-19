Российскую футбольную Премьер-лигу предлагают сократить до 12 клубов

АГН Москва / Александр Авилов

Российская Премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможное изменение формата турнира с целью увеличения количества игр между сильными соперниками, одним из вариантов является сокращение числа участников до 12 команд. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ, - цитирует Прядкина ТАСС. - Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, - "12+12". Это возможный, но далеко не единственный вариант".

При таком варианте лигу разделят на "элитные" и "не очень" клубы. Скорее всего, второй дивизион составят четыре худших команды РПЛ и еще восемь представителей ФНЛ.

По данным портала "РБ-Спорт" , существует два варианта перехода на чемпионат с дюжиной команд в элитном дивизионе. В обоих случаях сначала предусмотрен регулярный чемпионат в два круга, то есть 22 матча. Во второй части сезона клубы делятся на две группы по шесть команд и либо опять играют в два круга, либо проводят два турнира плей-офф. В первой группе будут определяться команды, которые попадут в еврокубки, а вторая - для тех, кто будет бороться за место в РПЛ.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в декабре заявил, что формат проведения чемпионата России по футболу требует изменений, так как 30 игр на протяжении сезона недостаточно, и в начале года следует ждать определенных изменений.

Первый чемпионат России по футболу в 1992 году проводился в формате "10+10", клубы были разделены на две группы по 10 команд в каждой. По итогам первой стадии по четыре лучших коллектива из каждой группы образовывали новую группу, в которой продолжали бороться за чемпионство и места в еврокубках, а оставшиеся 12 боролись за выживание.