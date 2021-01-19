Роберто Баутиста Агут

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Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут, занимающий 13-е место в мировой табели о рангах, поделился впечатлениями от условий карантина в Мельбурне перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open традиционно является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, он пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Федерация тенниса Австралии организовала и оплатила чартерные рейсы для игроков и их команд, которым следовало приехать в город 15-18 января. По задумке организаторов, условия должны быть строгими , но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать перед полными трибунами.

"Это как тюрьма, только с Wi-Fi. Эти люди никакого понятия не имеют о теннисе и о тренировочных кортах. Это просто катастрофа. Федерация тенниса Австралии ничего не контролирует, все в руках правительства", - приводит слова Баутисты Агута портал "Чемпионат" со ссылкой на Tennis World USA.

Roberto Bautista Agut says being in quarantine alike to being in prison https://t.co/8sRgdQz6Zm pic.twitter.com/IjhcAXuK6W — Tennis World USA (@TennisWorlden) January 19, 2021

"Можно тренироваться в своем номере, но это не то же самое. Я чувствую скованность. Не могу представить, что нужно будет провести в таких условиях две недели. Это очень, очень тяжело в психологическом плане", - добавил спортсмен.

В минувшие выходные организаторы Открытого чемпионата Австралии отправили на 14-дневный карантин в гостиницы более 70 человек, прибывших в Мельбурн из Дохи, Лос-Анджелеса и Абу-Даби, из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров их рейсов.

Из-за карантина игроки не могут тренироваться разрешенные им пять часов в день. Тем временем количество инфицированных людей, связанных с турниром, во вторник достигло семи человек.

Добавим, что из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходили за пределами Австралии. Женщины определили участников турнира в Дубае, мужчины - в Дохе.