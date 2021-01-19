Россиянин Александр Поветкин признан автором лучшего нокаута в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC)

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Россиянин Александр Поветкин признан автором лучшего нокаута в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает пресс-служба организации. Соавтором Русского Витязя в этой номинации оказался британец Диллиан Уайт.

Поветкин нокаутировал Уайта ударом левой снизу в пятом раунде поединка, прошедшего в конце августа в Великобритании. При этом 41-летний россиянин до этого момента дважды сам побывал в нокдауне.

На кону стоял временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который в итоге достался Александру. На 6 марта намечен бой-реванш с участием этих боксеров. Место его проведения определится позднее.

And they gave us excellent KO's (x2) ????????????



Thanks all for everything and we can wait to see you boxing this year. pic.twitter.com/b3xRAf0b66 — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021

Ранее данный нокаут был признан лучшим по версии портала BoxingScene.

Лучшими боксерами года по версии WBC объявлены британец Тайсон Фьюри и мексиканец Сауль Альварес.