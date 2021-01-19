Россиянин Александр Поветкин признан автором лучшего нокаута в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC)
АГН Москва / Сергей Ведяшкин
Россиянин Александр Поветкин признан автором лучшего нокаута в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC)
 
 
 
Россиянин Александр Поветкин признан автором лучшего нокаута в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC)
АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Россиянин Александр Поветкин признан автором лучшего нокаута в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает пресс-служба организации. Соавтором Русского Витязя в этой номинации оказался британец Диллиан Уайт.

Поветкин нокаутировал Уайта ударом левой снизу в пятом раунде поединка, прошедшего в конце августа в Великобритании. При этом 41-летний россиянин до этого момента дважды сам побывал в нокдауне.

На кону стоял временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который в итоге достался Александру. На 6 марта намечен бой-реванш с участием этих боксеров. Место его проведения определится позднее.

Ранее данный нокаут был признан лучшим по версии портала BoxingScene.

Лучшими боксерами года по версии WBC объявлены британец Тайсон Фьюри и мексиканец Сауль Альварес.