Россиянин Александр Поветкин признан автором лучшего нокаута в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает пресс-служба организации. Соавтором Русского Витязя в этой номинации оказался британец Диллиан Уайт.
Поветкин нокаутировал Уайта ударом левой снизу в пятом раунде поединка, прошедшего в конце августа в Великобритании. При этом 41-летний россиянин до этого момента дважды сам побывал в нокдауне.
На кону стоял временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который в итоге достался Александру. На 6 марта намечен бой-реванш с участием этих боксеров. Место его проведения определится позднее.
And they gave us excellent KO's (x2) ????????????— World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021
Thanks all for everything and we can wait to see you boxing this year. pic.twitter.com/b3xRAf0b66
Ранее данный нокаут был признан лучшим по версии портала BoxingScene.
Лучшими боксерами года по версии WBC объявлены британец Тайсон Фьюри и мексиканец Сауль Альварес.