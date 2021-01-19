Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника по голове
jenta / DepositPhotos
Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника по голове
 
 
 
Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника по голове
jenta / DepositPhotos

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на два матча после первого в клубной карьере удаления в игре за Суперкубок Испании против "Атлетика" (2:3), сообщает Marca.

Таким образом, именитый аргентинец пропустит матчи с "Корнельей" в 1/16 финала Кубка Испании и с "Эльче" в 20-м туре чемпионате страны.

Главный арбитр Хесус Хиль Мансано показал Месси прямую красную карточку на 120-й минуте матча с в Севилье "Атлетиком" за откровенно грубый удар по затылку нападающего Асьера Вильялибре. Лионель получил первую красную карточку за 753 матча в футболке "блауграны".

Эта прямая красная карточка стала первой для 33-летнего Лионеля за 753 матча в составе каталонского клуба во всех турнирах. До этого его дважды удаляли во время игр сборной Аргентины.

За грубость шестикратному обладателю "Золотого мяча" грозила дисквалификация до четырех матчей, если бы его действия расценили как умышленную агрессию, то до 12 игр.

"Атлетик" в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). "Барселона" выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.