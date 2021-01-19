Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника по голове

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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на два матча после первого в клубной карьере удаления в игре за Суперкубок Испании против "Атлетика" (2:3), сообщает Marca .

Таким образом, именитый аргентинец пропустит матчи с "Корнельей" в 1/16 финала Кубка Испании и с "Эльче" в 20-м туре чемпионате страны.

Главный арбитр Хесус Хиль Мансано показал Месси прямую красную карточку на 120-й минуте матча с в Севилье "Атлетиком" за откровенно грубый удар по затылку нападающего Асьера Вильялибре. Лионель получил первую красную карточку за 753 матча в футболке "блауграны".

Эта прямая красная карточка стала первой для 33-летнего Лионеля за 753 матча в составе каталонского клуба во всех турнирах. До этого его дважды удаляли во время игр сборной Аргентины.

Видео удаления Месси. Лео ударил соперника по голове и получил первую красную карточку за 753 матча в "Барселоне" ???? pic.twitter.com/6roch1vORr — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2021

За грубость шестикратному обладателю "Золотого мяча" грозила дисквалификация до четырех матчей, если бы его действия расценили как умышленную агрессию, то до 12 игр.

"Атлетик" в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). "Барселона" выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.