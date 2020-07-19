Фото: Владислав Фальшивомонетчик / commons.wikimedia.org В воскресенье в Екатеринбурге состоялся матч 1/2 финала розыгрыша Кубка России по футболу, в котором подмосковные "Химки" одержали победу над местным "Уралом" со счетом 3:1

Фото: Владислав Фальшивомонетчик / commons.wikimedia.org

В воскресенье в Екатеринбурге состоялся матч 1/2 финала розыгрыша Кубка России по футболу, в котором подмосковные "Химки" одержали победу над местным "Уралом" со счетом 3:1.

У победителей отличились Евгений Гапон (11'), Александр Трошечкин (36') и Артем Полярус (37'). Гол престижа у хозяев поля провел Андрей Панюков (73').

Напомним, что подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получил путевку в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) на следующий сезон, однако может отказаться от повышения в классе по причине недостатка финансов.

Нельзя не отметить, что предыдущий официальный матч "Химок" датируется 15 марта, после этого команда два с половиной месяца провела на самоизоляции и начала тренироваться ближе к июню.

"Химки" сумели выйти в финал Кубка России во второй раз в своей истории. Впервые это произошло в сезоне-2004/05. Тогда в финале подмосковная команда проиграла столичному ЦСКА (0:1).

Нынешний соперник химчан по финалу определится в противостоянии питерского "Зенита" и московского "Спартака", который пройдет позднее в Северной столице и начнется в 18:30 по московскому времени. Финал национального кубка пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене".