Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии. Он одержал вторую победу в сезоне, 86-ю в карьере и возглавил личный зачет чемпионата мира.

Второе место после старта с седьмой позиции занял нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третье - финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" финишировал 12-м, его напарник француз Пьер Гасли сошел из-за технических проблем.

Шестикратный и действующий чемпион Хэмилтон вышел в единоличные лидеры личного зачета, набрав 63 очка после трех Гран-при, на втором месте находится Боттас (58), на третьем - Ферстаппен (33).

'Get in there Lewis' ????????



An eighth win in Hungary for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after three races of the 2020 season ????#HungarianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/yHEPFZY4sO— Formula 1 (@F1) July 19, 2020

В Кубке конструкторов "Мерседес" упрочил лидерство, имея на счету после трех этапов 121 очко, ближайшим преследователем немецкой команды является "Ред Булл" (55).

Хэмилтон в восьмой раз выиграл Гран-при Венгрии и повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одном этапе - немец восемь раз побеждал во Франции.

Ранее Хэмилтон стал победителем Гран-при Штирии, а Боттас - победителем Гран-при Австрии. Следующий этап пройдет на британской трассе "Сильверстоун" с 31 июля по 2 августа.