Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке сдвоенного Гран-при Венгрии в серии "Формула-2", его соотечественник Никита Мазепин из Hitech GP стал вторым.

Замкнул тройку сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из Prema.

Стартовавший 11-м Шварцман первым пересек линию финиша на 15 с лишним секунд раньше Мазепина, а через семь секунд после Никиты гонку закончил Шумахер.

Роберт уже на первом круге вышел на шестое место. При этом он стартовал на жестких шинах, в отличие от остальных гонщиков из первой десятки, а заканчивал гонку на мягких. После обязательного пит-стопа он вернулся на трассу четвертым и в течение двух кругов прошел трех соперников.

Мазепин стартовал 16-м и использовал ту же шинную тактику, что и Шварцман. Еще один россиянин - Артем Маркелов из команды BWT HWA Racelab - сошел с дистанции на четвертом круге в результате аварии.

Эта победа для пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing и ученика гоночной академии Ferrari Роберта Шварцмана стала второй подряд в дебютном сезоне.

Прошлогодний чемпион "Формулы-3" укрепил лидерство в личном зачете "Формулы-2".

Вторая гонка сдвоенного этапа Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье.

"Формула-2" - второй по силе класс автогоночных серий на автомобилях с открытыми колесами. Как правило, в этих соревнованиях участвуют молодые гонщики, претендующие на переход в "Формулу-1". Там начинали свой путь такие легенды "королевских гонок" как Михаэль Шумахер и Айртон Сенна.