Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на фоне прессинга со стороны Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал несколько сообщений в соцсетях, в которых предупредил, что не собирается добровольно уходить из жизни.

Он опасается своей ликвидации спецслужбами РФ.

ОКР на этой неделе опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Юрия Гануса заподозрили в злоупотреблении служебным положением и нормами закона, а также в коррупции и присвоении более сотни млн рублей. На фоне разбирательств "неудобного чиновника", сохраняющего независимость от государственных структур, призвали уйти в отставку.

"Мы закончили анализировать отчет Финэкспертизы, который заказал ОКР. Ничего кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. Сегодня после всего я еще больше горжусь нашей Dream Team RUSADA и понимаю, как далеки от учредителей", - написал Ганус.

Понимая, что наше исследование дискредитировало заказной отчет, все переходит в другую плоскость. И как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, я работал в т.ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу— Yuriy Ganus (@GanusYuriy) July 18, 2020

Ранее глава РУСАДА неоднократно заявлял, что действует в интересах российского спорта. Однако выражал озабоченность тем, что отечественные спецслужбы следят за ним: просматривают электронную почту, прослушивают звонки, а также ведут наблюдение около его дома.

Ганус опасается, что разделит трагические судьбы своих предшественников на этом посту, о которых он прекрасно осведомлен.

Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации когда отчет заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности стал несостоятелен, официально заявляю я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли— Yuriy Ganus (@GanusYuriy) July 18, 2020

Напомним, что в феврале 2016 года скончался экс-председатель исполнительного совета РУСАДА и бывший глава организации Вячеслав Синев.

Позднее в том же месяце ушел из жизни бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев. Чиновник, собиравшийся написать книгу о деятельности РУСАДА, умер на 51-м году жизни от внезапного сердечного приступа после лыжной прогулки. Он занимал пост исполнительного директора РУСАДА с марта 2011 года.

За месяц до загадочных смертей третий фигурант разгорающегося допингового скандала бежал за океан, опасаясь за свою жизнь. Речь идет о бывшем директоре московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, на показаниях которого строятся обвинения в махинациях на Играх в Сочи и государственной системе поддержки допинга в России при участии местных спецслужб. Родченков до сих пор скрывается в США, где сделал пластическую операцию и живет под чужим именем.