Фото: Mikko Plant / youtube.com Санкт-петербургский "Зенит" на своем поле обыграл столичный "Спартак" в полуфинале Кубка России по футболу. Встреча на "Газпром Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу ее хозяев

Фото: Mikko Plant / youtube.com

Санкт-петербургский "Зенит" на своем поле обыграл столичный "Спартак" в полуфинале Кубка России по футболу. Встреча на "Газпром Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу ее хозяев.

В составе победителей отличились Артем Дзюба (24') с пенальти и Далер Кузяев (45'+3). Единственный гол "Спартака" провел Александр Соболев (45'+1).

Еще один мяч в ворота "Зенита" на 43-й минуте отправил Самуэль Жиго, взятие ворота было отменено из-за офсайда после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Эта встреча стала 58-й между командами в официальных турнирах. "Зенит" одержал 23-ю победу, "Спартак" побеждал 19 раз, еще 16 встреч завершились вничью.

???? 25 июля, Екатеринбург



???? В финале Кубка России сыграют "Зенит" и "Химки"#ОлимпКубокРоссии pic.twitter.com/5WzNi24OMW— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 19, 2020

"Зенит" в пятый раз вышел в финал Кубка России, где 25 июля в Екатеринбурге сразится с подмосковными "Химками", которые в другом полуфинале одолели екатеринбургский "Урал" (3:1).