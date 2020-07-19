На "Бойцовском острове" в Абу-Даби продолжают кипеть кровавые страсти. В главном бою третьего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за вакантный титул в наилегчайшем весе сошлись бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Джозеф Бенавидес.

Для соперников это был реванш. Первый поединок в феврале 2020 года закончился техническим нокаутом в исполнении Фигейреду.

Все закончилось уже в первом раунде: Фигейреду трижды отправил Бенавидеса в нокдаун, а также несколько раз пытался задушить соперника. В итоге это удалось сделать за 12 секунд до конца пятиминутки.

Джозеф от напряжения и нехватки воздуха сильно выпучил глаза и остался лежать без движения, когда арбитр остановил поединок.

Добавим, что перед отправкой на "Бойцовский остров" Фигейреду получил положительный тест на коронавирус, но повторный анализ спустя сутки показал, что первый был ложным.

Площадка для боев UFC в условиях продолжающейся пандемии коронавируса находится на острове Яс в ОАЭ, неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Карантин в ОАЭ не такой жесткий, как в США и других странах. Прибывающие в страну обязаны пройти тест на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения результатов анализа.