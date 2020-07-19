В преддверии 40-летней годовщины Олимпиады-80 бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев предложил провести летние Игры 2032 года в Москве или Санкт-Петербурге.

Напомним, что проведение Олимпийских игр расписано на годы вперед. Следующие летние Игры пройдут в Токио (2021), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028). Бижайшие свободные даты - турниры 2032 и 2036 годов.

"Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению Летней Олимпиады 2032 года. У столицы есть все шансы. Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет? У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады. Инфраструктура города тоже более удобна. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием", - цитирует Валуева "Общественная служба новостей".

Политик отметил, что, несмотря на все достоинства Северной столицы, более вероятно проведение Олимпиады в Москве. В первую очередь это оправдано с точки зрения возврата инвестиций.

Инфраструктура обоих городов, в случае проведения такого мероприятия, претерпит сильные изменения. Для Олимпиады всегда приходится строить серьезную, мощную инфраструктуру. Но время подготовиться пока есть, уверен Валуев.

Напомним, что в России и бывшем СССР Олимпийские игры проходили всего дважды: летом 1980 года в Москве и зимой 2014-го в Сочи.