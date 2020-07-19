Главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран заявил, что место его клуба в Российской Премьер-лиге (РПЛ) было продано и деньги по сделке лежат на депозите.

Подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получил путевку РПЛ на следующий сезон, однако ранее сообщалось, что команда может отказаться от повышения в классе по причине недостатка финансов.

"Сейчас все задаются вопросом, где "Химки" будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль", - цитирует заявление Юрана "Спорт-Экспресс".

Если "Химки" откажутся от участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21, то в ФНЛ из элиты вылетит лишь одна команда - "Оренбург". Печальной участи избежит занимающий 15-е место самарский клуб "Крылья Советов".

Официальное заявление по поводу дальнейшей судьбы "Химок" ожидалось по окончании воскресного полуфинального матча Кубка России, в котором команда Юрана победила в Екатеринбурге "Урал" (3:1) и вышла в финал турнира, где встретятся с победителем матча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".

"Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Так почему мы опять не заходим в РПЛ?! Почему нам всячески мешают?" - добавил тренер.

"Химки" основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в Премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.