Александр Кокорин

ACF Fiorentina / YouTube

Российский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин может перейти в "Кальяри" в обмен на голкипера этой команды Алессио Краньо. Об этом сообщает итальянский спортивный портал Calciomercato .

По данным издания, в летнее трансферное окно руководство флорентийской команды якобы планирует продать Кокорина и защитника Лоренцо Венути. Они могут стать частью сделки по 26-летнему итальянскому вратарю, которого сардинцы оценивают в 20 млн евро.

Однако, кроме "фиалок" в услугах голкипера заинтересован миланский "Интер".

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в конце января этого года, игрок перешел в итальянскую команду из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Контракт 30-летнего форварда с "фиалками" рассчитан до 2024 года.

В составе нового клуба он сыграл три матча в Серии А, провел на поле в общей сложности 77 минут, не отметившись результативными действиями и выбыв из строя с 3 марта из-за мышечной травмы.