"Лужники" на 49 лет могут стать домашней ареной московского "Локомотива"

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" намерено начать сезон-2021/2022 в Российской Премьер-лиге в "Лужниках", арендовав главную арену столицы на 49 лет.

Об этом сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на три независимых источника, знакомых с ситуацией, а telegram-канал "Baza" даже опубликовал соответствующее обращение руководства РЖД о долгосрочной аренде в мэрию Москвы.

"Руководство РЖД и "Локомотива" ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде "Лужников" на 49 лет. При этом клуб хочет начать в "Лужниках" уже следующий сезон", - заявил собеседник портала.

Другой источник добавил, что окончательной договоренности пока нет, но вероятность, что стороны в итоге договорятся, весьма велика. В настоящее время идет обсуждение последних деталей.

Ранее сообщалось, что текущее состояние домашнего стадиона железнодорожников в Черкизове требует капитальных вложений для проведения реконструкции либо строительства новой арены.

"Локомотив" завершил минувший сезон российской Премьер-лиги на третьем месте в турнирной таблице, отстав на одно очко от московского "Спартака". Благодаря завоеванию Кубка России железнодорожники также гарантировали себе выступление в следующем сезоне в Лиге Европы.