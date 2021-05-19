Пловец Климент Колесников победил на чемпионате Европы с мировым рекордом

Sandro Halank / wikimedia.org

Российский пловец Климент Колесников выиграл золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 50 метров на спине, побив свой же мировой рекорд, установленный днем ранее в полуфинале.

Время победителя - 23,80 секунды. Накануне в полуфинальном заплыве он остановил секундомер на рекордной прежде отметке в 23,93 секунды. Второе место в финале занял румын Роберт Глинцэ (24,42), бронзовым призером стал испанец Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).

20-летний Колесников стал пятикратным чемпионом Европы. Ранее в Будапеште он завоевал золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. На чемпионатах мира лучшее его достижение - серебряная медаль. Также он является двукратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.

#aquatics2020bp ????????

SWIMMING ????‍♀️????‍♂️



‼️WORLD RECORD AGAIN ‼️ : Kliment Kolesnikov 50M BACK 23.80 ????????????????

RESULTS https://t.co/m2r6qac9lY



⚠️ 35th LEN Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021#LENaquatics pic.twitter.com/bcNrwsyjB7 — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 18, 2021

Также во вторник сборная России по плаванию добыла бронзу в смешанной эстафете 4х200 м кролем. Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова показали время 7 минут 31,54 секунды. Победила команда Великобритании (7.26,67), второй стала сборная Италии (7.29,35).

Сборная России продолжает уверенно удерживать лидерство в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 14 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-5-8), на третьей - команда Украины (5-4-2). Турнир завершится 23 мая.