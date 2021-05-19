Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом к мировым лидерам отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в ответ на нарушение прав человека в Китае

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом к мировым лидерам отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в ответ на нарушение прав человека в Китае. Соревнования в столице Поднебесной пройдут в 4 по 20 февраля 2022 года.

"Мы не можем действовать так, будто в том, что Олимпийские игры пройдут в Китае, нет ничего плохого. Если главы государств приедут в Китай и как ни в чем не бывало будут сидеть на своих местах в свете продолжающегося геноцида, то возникает вопрос: какое моральное право вы имеете говорить о правах человека в любом месте мира, если вы отдаете дань уважения китайскому правительству, которое творит геноцид?", - цитирует телеканал CNBC речь Пелоси на слушаниях в Комиссии по правам человека Конгресса.

Между тем законодательница, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США, особо подчеркнула, что спортсмены не имеют к этому отношения и по-прежнему должны иметь возможность участвовать в Играх. Бойкот должны поддержать только мировые лидеры и члены королевских семей.

Пелоси также раскритиковала корпоративных спонсоров Олимпиады, которые смотрят на происходящее под другим углом и опасаются лишь за свою прибыль. "Если мы не выступим против нарушений прав человека в Китае по коммерческим причинам, мы потеряем все моральные права выступать за права человека где бы то ни было", - уверена она.

Pelosi calls for 'diplomatic boycott' of 2022 China Olympics on human rights grounds https://t.co/OKlDxii4Fi — CNBC (@CNBC) May 18, 2021

Спикер допустила, что предложенный ею дипломатический бойкот может не сработать. Ее попытка объявить бойкот Олимпиады в Пекине в 2008 году на фоне обострения обстановки в китайском Тибете не увенчалась успехом и она не уверена, прислушаются ли к ее предложению сейчас.

С призывами бойкотировать зимние Игры в Китае ранее уже выступали политики и правозащитные организации из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии и нарушения прав мусульман, а также использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай назвал эти утверждения "ложью и дезинформацией".