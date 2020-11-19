Вышедший на свободу боец Яндиев угрожает расправой своей жертве

Выпущенный из изолятора временного содержания боец смешанного стиля (ММА) Адам Яндиев угрожает физической расправой своему коллеге и бывшему другу Сергею Харитонову, которого ранее прилюдно избил во дворце спорта "Лужники".

Полиция квалифицировала действия Яндиева по статье 115 УК РФ - совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Харитонова признали потерпевшим.

"Тебе, Сергей, надо одуматься, полечить хотя бы немного свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел, завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому, прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пусть ему это объяснят и донесут", - заявил Яндиев в интервью для Youtube-канала Podcast Golitsin Experience.

Адам предупредил, что после видеовыступлений Харитонова против него очень агрессивно настроены тейпы Ингушетии.

Во вторник вечером истек срок его задержания на двое суток, и больше без решения суда Яндиева в ИВС держать не имели права. Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы, в связи с этим ему не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

Имеющий действующий контракт с UFC 32-летний уроженец Ингушетии также заявил, что готов ответить перед законом за избиение Харитонова, которого заранее не планировал. Ранее он подчеркнул, что ударил оппонента первым, следуя заветам президента России Владимира Путина.

"Я шел с ним разговаривать. Не за чашкой чая разговаривать, нет, настрой был серьезно поговорить с человеком. Но ни в коем случае не было намерения избить его", - указал он.

13 ноября Харитонов был избит Яндиевым в Москве из-за денежного долга. В результате Харитонова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами лица, переломом носа со смещением и другими повреждениями.