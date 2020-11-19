ohmega1982 / DepositPhotos Сборная России по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА, провалив все задачи на текущий сезон

ohmega1982 / DepositPhotos

Сборная России по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА, провалив все задачи на текущий сезон.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Неманья Радоньич (10'), Лука Йович (25', 45+1'), Душан Влахович (41') и Филип Младенович (64').

Из-за разгромного поражения в решающем матче с последней на тот момент командой группы, имевшей пятиматчевую безвыигрышную серию, к тому же ослабленной травмами и коронавирусом, россияне не смогли пробиться в высший дивизион на следующей розыгрыш турнира и опустились в третью корзину жеребьевки чемпионата мира 2022 года, пропустив вперед Румынию.

Поражение от сербов стало самым крупным для Станислава Черчесова с момента его прихода на пост главного тренера сборной, а также за 16 лет, после памятных 1:7 от Португалии в октябре 2004 года. После той кошмарной игры национальная команда не проигрывала с разницей более, чем в три мяча.

Нынешняя сборная России не может выиграть на протяжении шести матчей, а в последних двух пропустила 8 голов. В итоге команда завершила турнир с отрицательной разностью забитых и пропущенных мячей - 9:12.

"Говорить особо нечего. Хочется просто извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Полностью ответственность лежит на футболистах, которые сегодня… Мы все просто провалились! Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор. Больше добавить нечего", - заявил после матча Георгий Джикия, назначенный капитаном вместо оскандалившегося Артема Дзюбы.

В другой игре группы сборная Венгрии победила дома команду Турции (2:0), набрала 11 очков и заняла первое место в группе, завоевав право подняться в Лигу А. Команды России и Сербии набрали 8 и 6 баллов соответственно и продолжат выступать во втором дивизионе Лиги наций, а турки с шестью очками по дополнительным показателям заняли четвертое место и вылетели в Лигу С.

Добавим, что в предыдущем розыгрыше турнира россияне также стали вторыми в своей группе, пропустив вперед Швецию.

Станислав Черчесов: "А почему меня должны в отставку отправить?"

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча сделал упор на кадровые проблемы, отметив, что было бы легкомысленно и неправильно предъявлять претензии молодым футболистам, которые в первый раз вызваны в сборную и не могут сделать результат.

"Мы провели турнир, начали его хорошо, закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой. И что у нас не было много игроков по той или иной причине. Сегодняшняя игра показала, что сыграть с листа не всем удается. Может ли это быть поводом для отставки? Это не ко мне вопрос", - отметил Черчесов.

В игре с сербами на поле вышли защитник Игорь Дивеев и хавбек Иван Обляков, которые дебютировали в команде только 12 ноября в товарищеском матче против молдаван. Защитник Роман Евгеньев провел первый матч за сборную.

Тренеру задали несколько неудобных вопросов по поводу возможной отставки, отвечать на которые он не стал. Однако наставник высказался в закадровой речи, которая попала в трансляцию в ожидании представителей сборной Сербии.

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Черчесов фоном после пресс-конференции:

"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14?"

"5:0? И что? 5:0 нам даст больше" pic.twitter.com/SaQVjxeaBH— Александр Занфиров (@Zanfi25) November 19, 2020

"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14? <...> 5:0, и что? 5:0 нам даст больше", - слышны на записи реплики Черчесова в кулуарах.