Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Россиянин Даниил Медведев нанес поражение лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 5,7 млн долларов, и впервые в карьере пробился в полуфинал этих престижных соревнований.

24-летний россиянин одержал победу со счетом 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. Это третий успех Медведева в личных встречах с Джоковичем при четырех поражениях.

В рамках данного турнира эта виктория стала уже второй подряд для Медведева, ранее он одолел представителя Германии Александра Зверева. Даниил досрочно вышел в полуфинал, соперник по которому определится позднее.

Dominant from start to finish ????



Some inspired tennis from @DaniilMedwed against Djokovic!#NittoATPFinals pic.twitter.com/NkbMafWaIM— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020

В другом матче второго тура в группе "Токио-1970" Зверев победил аргентинца Диего Шварцмана. В третьем туре Медведев встретится с Шварцманом, который пока замыкает таблицу, проиграв оба матча. У Джоковича и Зверева по одной победе.

Даниил Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга. Он во второй раз принимает участие в ATP Finals - в прошлом сезоне он проиграл все матчи и занял последнее место в своем квартете.

Помимо Медведева, в Лондоне также выступает Андрей Рублев, уже потерявший шансы на выход в полуфинал.

Сразу двое россиян играют на итоговом турнире во второй раз в истории - в 2000 году это удалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Побеждали россияне лишь однажды - в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко.