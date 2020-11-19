Soccer.ru / wikimedia.org Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг-младший вскоре может сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора московского футбольного клуба

Soccer.ru / wikimedia.org

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг-младший вскоре может сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора московского футбольного клуба, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным источника, сын российского миллиардера Бориса Ротенберга придет к власти уже зимой, либо ближайшим летом.

Ожидается, сто спортивным директором железнодорожников станет еще один бывший футболист, имя которого не называется.

На данный момент 34-летний Ротенберг не объявлял о завершении карьеры, хотя последний раз выходил на поле в декабре 2018 года. Он выступает за красно-зеленых с 2016 года, в составе московского клуба стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также два раза брал Кубок страны.

При этом за пять сезонов в "Локомотиве" Борис Борисович провел только 10 матчей в РПЛ и в основном прославился созданием атмосферы в раздевалке.

Назначение Ротенберга вместо Кикнадзе прокомментировал агент защитника Дмитрий Селюк. Он также не исключил, что при новом директоре в команду вернется знаменитый тренер Юрий Семин.

"Мы слышим людей, призывающих Кикнадзе уйти в отставку, на каждом матче "Локомотива". И те же болельщики выражают желание, чтобы такой человек, как Борис возглавил клуб. И Юрий Палыч об этом говорил, а его мнение среди болельщиков ценится. В общем, все складывается так, что подобный вариант может случиться. Да и знаете, дыма без огня не бывает. Конечно, Семин может вернуться. Не знаю, на какую должность - это вопрос обсуждаемый", - цитирует Селюка "СЭ".

Агент выразил уверенность, что имеющий высшее экономическое образование Ротенберг "не придет набивать карманы" и легко справится с функциями гендиректора.

"Если Боря станет гендиректором "Локо", думаю, это будет самый профессиональный человек на своей должности в РПЛ. Тем более, для него будет важна репутация и именно работа - он не придет набивать карманы. Будь в нашем футболе больше таких личностей, мы не проигрывали бы по 0:5", - резюмировал Селюк.

"Это парень, который в состоянии работать на любой должности, имеющий большой опыт в футболе. Все, что я могу сказать. Если это произойдет, то у "Локомотива" будет очень хороший специалист, который знает свое дело", - заявил Семин в интервью газете.